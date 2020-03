GAZZETTA – “Finalmente domenica! Tre turni a porte chiuse”, ma c’è il dubbio della Coppa Italia

“Finalmente domenica! Tre turni a porte chiuse” si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Si torna in campo e si è finalmente trovato un punto d’incontro. In alto si parla di Milan, di problemi societari e di quello che potrebbe essere il futuro di Ibrahimovic. Di spalla tutti i provvedimenti del governo per il Coronavirus come le scuole chiuse fino al prossimo 15 marzo.

Le due semifinali di Coppa Italia andranno recuperate, ma non si sa quando dato che il calendario è ingolfato d’impegni e partite prima dell’Europeo. Per questo la rosea parla di una clamorosa ipotesi: tra le idee, tutte da verificare, esiste anche l’ipotesi di un torneo estivo a quattro tra le semifinaliste Juve, Inter, Napoli e Milan. In alternativa si potrebbero disputare le semifinali il 20 maggio, data della finale, con quest’ultima rimandata in estate, ad agosto, cioè quando si svolgeva la Supercoppa fino a qualche anno fa.