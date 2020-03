Carlo Alvino sull’incontro fra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso: “Il rapporto è solido”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tv Luna, ha detto la sua sull’incontro di ieri tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis durante “Radio Goal”, “L’incontro arriva dopo un confronto costante nelle ultime settimane. Il rapporto è bello, solido. Il summit non è capitato per caso, arriva dopo una serie di contatti che si sono intensificati. Non è un incontro per il contratto, ma è solo un modo per ribadire all’allenatore la fiducia. Lo valuto molto positivamente questo incontro che potrebbe portare a qualcosa di più concreto a stretto giro di posta per gli obiettivi del Napoli. Giorno dopo giorno Gattuso guadagna sempre più credibilità agli occhi dello staff dirigenziale. Mi piacerebbe iniziare un discorso con Gattuso, la sua giovane età è sinonimo di voler fare cose belle e arrivare a grandi risultati. L’abnegazione maniacale di Gattuso è un dato positivo. E anche le idee di calcio sono interessanti”.