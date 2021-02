Carlo Alvino sottolinea: “Mi aspettavo solo una cosa da Gennaro Gattuso: che chiedesse scusa ai tifosi”

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro. La sconfitta con il Granada è stata troppo deludente. “Mi aspettavo solo una cosa da Gennaro Gattuso. Che andasse in conferenza stampa e chiedesse scusa ai tifosi del Napoli. Non a me oppure agli opinionisti, ma a tutti i supporters degli azzurri. La prestazione dei partenopei è stata molto deludente e, per questo motivo, i protagonisti avrebbero dovuto chiedere scusa”.

“Un tifoso del Napoli mi ha scritto: ‘Speriamo che il Napoli ne prenda cinque dall’Atalanta così Gennaro Gattuso sarà esonerato’. Ma ci rendiamo conto? Questi non sono tifosi, assurdo leggere certe cose. Uno che ama davvero il Napoli non può ire certe cose. Comunque oggi è arrivata una bella notizia. Koulibaly e Ghoulam sono guariti dal Covid-19 e potranno dare una grossa mano al Napoli”, ha aggiunto il giornalista.