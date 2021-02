Valter De Maggio rivela: “Carlo Ancelotti voleva portare al Napoli Kyeran Trippier, James Rodriguez e Zlatan Ibrahimovic”

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato su Radio Kiss Kiss Napoli di alcuni retroscena societari dei tempi di Carlo Ancelotti. “In tanti stanno dando la colpa a Gennaro Gattuso, a me adesso viene da dire: allora non era colpa di Carlo Ancelotti lo scorso anno? Visto che in tanti dicevano che il tecnico non usasse il bastone con la squadra. Poi è arrivato Gattuso e adesso nemmeno va bene, due domande me le faccio a questo punto”.

“Vi faccio i nomi e cognomi dei tre calciatori che voleva portare al Napoli Carletto, il primo era Kyeran Trippier, poi voleva anche James Rodriguez e Zlatan Ibrahimovic. La domanda, adesso, sorge spontanea: se fossero arrivati questi tre elementi il Napoli sarebbe migliorato o no? Io penso proprio di sì. Invece ci ritroviamo a fare sempre gli stessi discorsi. Una volta è colpa di uno e una volta è colpa di un altro, ma le colpe, ripeto, sono sempre condivise”.