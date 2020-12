Carlo Alvino sottolinea: “Lorenzo Insigne si sta comportando da capitano vero”

Carlo Alvino ha rilasciato in queste ore alcune dichiarazioni su Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Il Napoli, in queste ultime giornate di campionato del 2020, non ci ha fatto vedere un bel calcio; speriamo che tutto ciò cambi presto, perché vogliamo tornare a divertirci. Gennaro Gattuso risolverà prestissimo i suoi problemi, ne sono certo, ed il 2021 ci vedrà ancora una volta protagonisti su ogni fronte, come accade ormai da dieci undici anni a questa parte”.

“Lorenzo Insigne si sta comportando da capitano vero. Avete visto cosa ha fatto al momento del goal di Armando Izzo, nella partita tra Napoli e Torino? In quell’occasione, il numero 24 azzurro è andato subito dai compagni a dire: ‘Ma che state combinando? Tirate fuori gli attributi!’. Sul campo, poi, ci delizia sempre con delle giocate spettacolari. Il suo goal contro il Toro, ad esempio, ti concilia con l’amore per il calcio: che perla straordinaria, mamma mia!”.