Carlo Alvino rivela: “Dalle notizie in mio possesso Gennaro Gattuso ha ceduto alla corte di Rocco Commisso”

Carlo Alvino ha parlato nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli del futuro della panchina azzurra. “Dalle notizie in mio possesso Gennaro Gattuso ha ceduto alla corte di Rocco Commisso. Da quello che ho saputo il matrimonio si farà. Speriamo lo faccia con un trofeo come la Coppa Italia e una qualificazione in Champions League, l’obiettivo prefissato dal club ad inizio stagione. Non mi piace parlare di sassolini nelle scarpe”.

“Dispiace a tutti o a gran parte, che questa storia finisce nel momento migliore, dove sembrava si fosse creata quella chimica particolare con l’allenatore. Speriamo che si possa chiudere una porta e si possa aprire un portone. Cessioni eccellenti in estate? Aspettiamo la qualificazione in Champions League e poi facciamo i debiti scongiuri. Garantirebbe al Napoli un bel po’ di milioni e la società starebbe pure più tranquillo, anche se la società azzurra rispetto agli altri club non ha le pezze al sederino”.