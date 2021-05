Calciomercato Napoli, per cedere Fabian Ruiz servono almeno 60 milioni

Il futuro di Fabian Ruiz è un’incognita. Dopo l’errore commesso con Allan ai tempi del corteggiamento del Paris Saint-Germain, Aurelio De Laurentiis aveva lasciato intendere a chiare lettere che non avrebbe più rifiutato offerte faraoniche per i suoi giocatori. La Gazzetta dello Sport ha provato a delineare la situazione del centrocampista spagnolo. “Il fatto che non abbia voluto accordarsi per prolungare il contratto, ha messo in apprensione tutto l’ambiente napoletano. Non è una novità, infatti, l’interessamento di alcuni club spagnoli per il suo cartellino”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“A contenderselo potrebbero essere proprio i tre club più prestigiosi, con in testa l’Atletico Madrid, pronto a investire pur di assicurarsene le prestazioni. Ma non sarà facile trattare con De Laurentiis: non ammetterà valutazioni al ribasso, per cederlo pretenderà non meno di 60 milioni di Euro. Molto, comunque, dipenderà dalla volontà del giocatore”. Nessuno è incedibile, a questo punto. Se il nuovo allenatore non punterà su di lui, Fabian Ruiz partirà sicuramente.