Carlo Alvino esalta Victor Osimhen: “Secondo me ha fame, è un animale”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, ha parlato degli azzurri nel corso della trasmissione Radio Goal. “Sono molto curioso di conoscere il pensiero di Victor Osimhen sul fatto che è l’acquisto più costoso della storia del Napoli. Il presidente ha detto che dobbiamo coccolarcelo e per quanto mi riguarda, nel mio filo diretto quotidiano dico sempre che secondo me ha fame, è un animale”.

Carlo Alvino ha aggiunto dunque ulteriori riflessioni sul calciatore nigeriano ex Lille. “Osimhen ha voglia di far vedere ciò che si dice di lui. S’è formato tra notevoli difficoltà, sia come uomo sia come calciatore e questo è un valore aggiunto. Sono convinto che questo ragazzo uscirà dal campo sempre con la maglia sudata”. I primi spunti in ritiro sono assolutamente positivi, ci sono buone sensazioni sul nuovo bomber per il quale il Napoli ha fatto un investimento indubbiamente importante.