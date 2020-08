Calciomercato Napoli, secondo Luca Marchetti il passaggio di Allan all’Everton è in fase di stallo

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky, ha parlato in queste ore degli azzurri ai microfoni di Radio Marte. “Raiola a Castel di Sangro? L’hanno definita una visita di cortesia, ma in realtà ci sono tanti possibili argomenti da discutere. Lozano per il momento resta a Napoli. Si potrebbe parlare anche di Bernardeschi e Pellegrini, ma al momento dal Napoli non confermano. Matvienko? Nome molto interessante, Gabriel è ormai dell’Arsenal, il Napoli deve stabilire una data per capire le proprie intenzioni. Milik è già stato sostituito con Osimhen, mentre se si cede Koulibaly bisogna prendere un difensore di livello”.

“Il Napoli non può cedere il senegalese ad ottobre perché ha bisogno di trovare un’altra alternativa, al momento la partenza del difensore non è certo perché non è arrivata l’offerta che aspetta De Laurentiis. Il Napoli potrà pensare di cedere Koulibaly fino ad una determinata data poi lo leverà dal mercato. Veretout e Under? La Roma farà un mercato conservativo, Under non fa più parte del progetto di Fonseca ed è un giocatore su cui il Napoli può puntare, ma Milik rifiuta un passaggio in giallorosso in un possibile scambio. Per quanto riguarda Veretout non è semplice prenderlo perché Fonseca crede molto nel francese. Allan all’Everton? C’è una fase di stallo, gli inglesi offrono 25 milioni, mentre il Napoli vuole almeno 35 milioni”.