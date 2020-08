Calciomercato Napoli, Ciro Venerato è sicuro: “La prima scelta di Gennaro Gattuso è Jeremie Boga”

Ciro Venerato, giornalista della Rai ed esperto di mercato, ha parlato degli azzurri ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. “Lozano? Quello che posso dire, a Mino Raiola non è stato chiesto di venderlo. In questo momento il calciatore è più dentro al progetto che fuori, il club azzurro vuole valutarlo e Gattuso pensa di inserirlo nelle sue idee tattiche. Bernardeschi? Non è impossibile, ma è difficile. E’ una boutade assoluta la voce Douglas Costa al Napoli, mi arrivano forti smentite su questa voce di mercato. La prima scelta di Gattuso è Boga, anche se a lui piace anche Under. Zaniolo al Napoli? Il suo procuratore Vigorelli è mio amico, quest’anno è impossibile, il prossimo chissà. Sostituto Allan? Gattuso andrebbe a piedi a Lourdes per un calciatore, Veretout, ma è molto dura perché la Roma non ha intenzione di venderlo. Ma è uno di quelli di lotta e di governo che servono come il pane al Napoli. La Juventus non può permettersi di prendere il difensore centrale franco senegalese del Napoli, Kalidou Koulibaly. Nemmeno l’Inter può permetterselo, ho contatti diretti con alcuni dirigenti nerazzurri. La società bianconera non può nemmeno prendere uno come Dzeko, figuriamoci il difensore centrale del Napoli”.

“La Fiorentina pensa a Gonzalo Higuain, questa la notizia bomba, ci sono stati dei contatti diretti tra la società gigliata ed il fratello del Pipita, la società vuole veramente l’ex attaccante del Napoli, vedremo cosa accadrà. Per quanto riguarda Milik, penso che andrà alla Roma potrebbero essere inseriti nell’affare giocatori come Under e Veretout, vedremo più avanti. Il dirigente Fienga, alla fine, accontenterà De Laurentiis valutandolo circa quaranta milioni di euro. La Juventus gli dirà che non è più interessata, lui alla fine andrà a finire in giallorosso”.