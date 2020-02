Carlo Alvino è sicuro: “Il Napoli non ha ancora deciso il futuro di Gennaro Gattuso”

in

Il futuro di Gennato Gattuso al Napoli è ancora tutto da scrivere. Dopo una falsa partenza, il nuovo Napoli si sta riprendendo continuando a mantenere vivi i principali obiettivi della stagione. La Coppa Italia ha la priorità, ma oggi in molti credono che gli azzurri possano dire la loro anche contro il Barcellona. Carlo Alvino, giornalista TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, ne ha parlato nel corso di ‘Radio Goal’. “Fortunatamente il Napoli è una società fredda, raramente ha deciso di pancia, ha deciso più di testa e le sue decisioni spesso le hanno dato ragione. Il discorso Gattuso viene osservato giorno dopo giorno. Rino conquista la sua permanenza giorno dopo giorno, per la sua voglia, le sue idee di calcio legate al 4-3-3. Gattuso si sta conquistando la fiducia di tutti, calciatori e dirigenti. A breve il Napoli farà un discorso, anche eventualmente slegato dagli obiettivi. Il Napoli non ha ancora deciso, si prenderà un po’ di tempo”.