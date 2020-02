Jorginho alla Juventus, parla l’agente: “Tutto può succedere all’interno del calciomercato”

Joao Santos, agente dell’ex Napoli Jorginho, ha parlato a Tuttojuve dell’accostamento del suo assistito alla Juventus. “Tutto può succedere all’interno del calciomercato. Il ‘perché no?’ significa che Jorginho ha un contratto di tre anni col Chelsea, la priorità è chiaramente quella di rimanere qui ma potremmo anche valutare di lasciare il club a luglio. E nel caso, se avverrà questa ipotesi, saremmo pronti a valutare le diverse proposte che arriveranno dall’Italia, dalla Francia, dall’Inghilterra. Perché non dovrebbe esser possibile la Juventus? E’ la squadra più importante d’Italia, quella che più ha vinto negli ultimi anni. Non diremmo di no ai bianconeri. Sarri è stato l’allenatore di Jorge sia al Napoli e sia al Chelsea. In questi quattro anni è stato fondamentale nel suo gioco, conosce benissimo i meccanismi e per questo loro ne parlano. Se la Juventus – che possiede una rosa importantissima – dovesse aver bisogno e il Chelsea sarebbe disponibile alla cessione, noi sicuramente potremmo valutare la loro proposta. E poi spetterebbe alle società il compito di trovare l’accordo. Nessuno della Juve, né oggi né in passato, mi ha contattato per parlare di lui. La società deve parlare con chi detiene il cartellino, non è che parlar con me può cambiare più di tanto la situazione”.