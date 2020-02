Napoli-Lecce, probabili formazioni Sky: diverse sorprese per entrambe le squadre

La redazione di Sky ha provato a delineare le scelte di Gennaro Gattuso e Fabio Liverani per Napoli-Lecce di domani al San Paolo. Undici curioso per il Napoli. In porta ci sarebbe David Ospina e non Alex Meret. A destra, inoltre, giocherebbe Elseid Hysaj e non Giovanni Di Lorenzo. Al centro Nikola Maksimovic e il redivivo Kalidou Koulibaly. Finora il senegalese ha giocato pochissimo nella gestione di Gennaro Gattuso. Per il resto, formazione prevedibile. A centrocampo ci saranno Allan, Diego Demme e Piotr Zielinski. In avanti, invece, esordio dal primo minuto per Matteo Politano, che si muoverà a destra, con Lorenzo Insigne a sinistra. Arkadiusz Milik confermato come punta centrale. Fuori José Callejon e soprattutto Dries Mertens, i due attaccanti azzurri alle prese con un rinnovo del contratto che potrebbe anche non arrivare. Qualche possibile anche sorpresa anche tra le file del Lecce.

Probabili formazioni Sky

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Rossettini, Lucioni, Rispoli; Deiola, Petriccione, Barak; Saponara; Falco, Lapadula