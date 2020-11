Carlo Alvino annuncia: “Victor Osimhen sarà domani in Italia, difficilissimo vederlo in campo per Napoli-Milan”

Carlo Alvino, noto giornalista ed opinionista campano, conduttore di ‘Porompomperoperò’, trasmissione di approfondimento sui temi più caldi del momento in casa azzurra e in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del club partenopeo, ha parlato delle condizioni di Victor Osimhen. “Ho notizia che Victor Osimhen sarà domani in Italia per effettuare tutti gli accertamenti necessari dopo l’infortunio. Difficilissimo, se non addirittura impossibile vederlo domenica sera in campo per Napoli-Milan”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Anche il cronista nigeriano Oma Akatugba ha fornito un’opinione simile, ai microfoni di Radio Marte, “Osimhen ha subito una lussazione alla spalla nella gara contro la Sierra Leone e resterà fuori per diverse settimane. Lo staff medico della Nazionale Nigeriana ha parlato con i giornalisti locali dicendo loro che le condizioni dell’attaccante, al momento, sono queste. In base alle ultime indicazioni, Victor salterà varie partite e sicuramente non giocherà contro il Milan”. Una defezione non indifferente per Gennaro Gattuso.