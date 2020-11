Napoli, Valter De Maggio sulle condizioni di Victor Osimhen: “Si parla di lussazione alla spalla, ma serve una risonanza magnetica”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato delle condizioni dell’attaccante di Victor Osimhen, infortunatosi con la sua Nigeria. “All’inizio ci arrivavano notizie più tranquille sullo stato di forma del bomber nigeriano, staremo a vedere cosa accadrà, sapremo di più quando tornerà a Napoli. Il calciatore arriverà domani, e girano diverse voci sull’infortunio della settimana scorsa. Servono gli esami strumentali”.

“Adesso si parla di lussazione alla spalla, ma serve una risonanza magnetica, solo dopo, l’esito ci dirà il vero problema dell’attaccante. Al momento è in dubbio per la partita contro il Milan. Appena sarà a Napoli vedremo come la metterà Gattuso che già sta valutando chi dovrà sostituirlo nel caso contro i rossoneri al San Paolo. Ripeto, arrivano voci di una lussazione, ma non sono confermate. Solo dopo gli accertamenti sapremo di più”, ha aggiunto il giornalista. I tifosi incrociano le dita.