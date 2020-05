Calciomercato Napoli: tanti esterni in uscita, mentre Matteo Politano sarà l’erede di José Callejon

Il Napoli si sta trasformando sulle fasce. Oggi è Matteo Politano il giocatore che dovrebbe raccogliere l’eredità di Josè Callejon, anche perché Amin Younes e Adam Ounas sono praticamente fuori dai giochi. Lo spagnolo piace al Valencia, il tedesco a Torino, Cagliari e Genoa, mentre il francese potrebbe tornare in patria. Hirving Lozano dovrebbe finire invece all’Everton di Carlo Ancelotti e non ha alcuna intenzione di fare un altro anno in panchina a Napoli.

Gennaro Gattuso punta molto su Matteo Politano, pur avendo quest’ultimo caratteristiche diverse da José Callejon, ma nonostante una casella libera a destra i nomi trattati sul mercato sono prevalentemente esterni sinistri da piede invertito. Non è da escludere a quel punto che Hirving Lozano possa rimanere per essere un’alternativa a destra. Uno fra Everton e Jeremie Boga potrebbe diventare un’alternativa, ma per il mister il titolare a sinistra sarà sempre Lorenzo Insigne. A meno di un clamoroso ripensamento di José Callejon, la situazione in avanti sarà questa.