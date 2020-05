Calciomercato Napoli, si pensa a Jordan Veretout e Nahitan Nandez per rimpiazzare Allan

Il Napoli lavora sul centrocampo, reparto che più degli altri ha dimostrato le sue lacune nel corso della gestione di Carlo Ancelotti. Dopo l’addio di Jorginho il club partenopeo non acquistò un regista basso davanti alla difesa assecondando anche le fantasie dell’ex tecnico del Milan che volle provare Marek Hamsik in stile Andrea Pirlo, fallendo. Oggi è Diego Demme, il nuovo faro della squadra. Altri elementi inamovibili per Gennaro Gattuso sono Fabian Ruiz e Zielinski, ma anche Stanislav Lobotka avrà tempo per dire la sua. Bisogna trovare qualcuno per rimpiazzare Allan, vicino alla partenza.

Si pensa quindi di nuovo a Jordan Veretout, oggi alla Roma, ma già in passato accostato a più riprese al Napoli. Si valuta poi Nahitan Nandez del Cagliari, per il quale serve un’offerta da 22-23 milioni di Euro. Si tratta di due profili non semplicissimi da raggiungere, ma ciò che è certo è che il club azzurro farà di tutto per rimpolpare ulteriormente il centrocampo e accontentare il tecnico.