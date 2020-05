Calciomercato Napoli, la Juventus insiste per Arkadiusz Milik proponendo degli scambi

Stando alle indiscrezioni riportate da Tuttosport nello spazio riservato al calcio, la trattativa per portare Arkadiusz Milik alla Juventus sta trovando un punto d’incontro tra la richiesta di 40-50 milioni del Napoli e l’offerta bianconera. Fabio Paratici ci crede e punta particolarmente sul polacco, che l’anno prossimo andrà in scadenza di contratto con gli azzurri. Una mancata cessione senza firma su un prolungamento si tradurrebbe infatti nella sua partenza da svincolato. Non converrebbe per nulla ad Aurelio De Laurentiis.

Ecco perché la Juventus è abbastanza certa di trovare la strada attraverso uno scambio. Con due tra Cristian Romero (che rientrerà alla Juventus dal prestito al Genoa), Rolando Mandragora e Luca Pellegrini (che tornerà dal prestito al Cagliari). Il Napoli si garantirebbe una valutazione di Arkadiusz Milik attorno ai 50 milioni e dunque un’importante plusvalenza, ma le contropartite tecniche non sembrano piacere troppo al Napoli. Si dovrà trattare ancora per venirne a capo.