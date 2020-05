Calciomercato Napoli, Alex Meret chiede spazio e si pensa al ritorno di Luigi Sepe

“La questione portieri verrà definita a fine stagione”. Ne è certa La Gazzetta dello Sport aprendo a un nuovo scenario tra i pali del Napoli: “C’è il rischio che Alex Meret finisca sul mercato se Gattuso dovesse decidere di puntare tutto su Ospina. Dinanzi ad un’offerta vantaggiosa, il club non esiterà a cederlo. In tal caso, potrebbe ritornare a Napoli, Luigi Sepe, attuale portiere del Parma”, si legge sulla rosea.

Alex Meret chiede a gran voce spazio per il futuro visto che la prossima stagione ci saranno gli Europei. Il duello tra lui e David Ospina dovrà per forza di cose essere chiarito e tra i due portieri c’è un terzo che potrebbe approfittare della situazione. Si tratta di Luigi Sepe, attualmente in forza al Parma, ma che potrebbe fare il suo ritorno in Campania. A questo intricato rebus solo la prossima sessione di mercato estiva potrà dare una risposta definitiva.