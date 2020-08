Calciomercato Napoli, si attende una nuova offerta del Manchester City per Kalidou Koulibaly

in

Kalidou Koulibaly sembra sempre più lontano da Napoli. Ormai anche i tifosi azzurri si stanno abituando all’idea dell’addio del difensore senegalese. Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha aggiornato la situazione relativa al mercato e alla cessione del giocatore. “Il Manchester City tornerà su Kalidou Koulibaly con una nuova offerta e con la volontà di prenderlo. Accadrà dopo la conclusione della Champions League, anche se i contatti restano sempre vivi, con la regia di Fali Ramadani. Non possiamo escludere che altri club possano inserirsi più avanti, Manchester United in testa, ma adesso il pallino ce l’ha il Manchester City e vuole tenerlo fino in fondo. Magari chiarendo i rapporti con il Napoli che si erano deteriorati durante l’affare Jorginho, poi finito al Chelsea”.

Difficile che il calciatore venga ceduto a 100 milioni di Euro, valutazione considerata esagerata già l’anno scorso. Non vendere adesso Kalidou Koulibaly, comunque, potrebbe rivelarsi deleterio per la società, alla lunga.