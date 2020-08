Calciomercato Napoli, secondo Raffaele Auriemma c’è la svolta per Jeremie Boga

in

Il Napoli cerca un nuovo rinforzo in attacco per sostituire sulla fascia l’ormai ex azzurro José Maria Callejon. Da tempo il club ha avviato dei contatti con il Sassuolo e con il fratello-manager di Jeremier Boga. Con quest’ultimo persiste un’intesa di base da tempo, mentre con i neroverdi sembrava esserci distanza.

Stando a quanto scritto oggi da Raffaele Auriemma su Tuttosport, si sarebbe trovata la svolta. “Il ds Giuntoli ha da tempo trovato l’accordo economico con il fratello-manager dell’esterno offensivo (2,3 milioni a stagione per 5 anni), mentre con il Sassuolo la discussione va avanti da molto tempo su di una cifra che rende il club emiliano irremovibile: 40 milioni di Euro. Ora sembrerebbe che i responsabili del mercato delle due società, Giuntoli e Carnevali, siano prossimi alla soluzione del caso, con il versamento da parte del Napoli di 25 milioni cash, più il cartellino di Ounas, che tornerebbe utile a De Zerbi nel suo 4-3-3”.