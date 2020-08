Calciomercato Napoli, possibile scambio con la Roma: Arkadiusz Milik ed Elseid Hysaj per Jordan Veretotut e Cengiz Under

Arkadiusz Milik lascerà il Napoli nel corso di questa finestra di mercato. Dopo aver più volte rifiutato il rinnovo di contratto, il polacco sarà costretto alla cessione. Come noto, sulle sue tracce c’è la Juventus, che però preferirebbe prelevarlo tra un anno a parametro zero. Il giocatore, però non può rischiare di rimanere in azzurro col rischio di fare panchina nella stagione che condurrà agli Europei. Per questo motivo si sta pensando a uno scambio alla pari con la Roma: Arkadiusz Milik ed Elseid Hysaj in giallorosso in cambio di Jordan Veretout e Cengiz Under.

Invero, la Juventus avrebbe già raggiunto l’accordo con Arkadiusz Milik per l’ingaggio, ma Federico Bernardeschi ha rifiutato categoricamente di trasferirsi alla corte di Gennaro Gattuso. Per questo motivo il club bianconero è costretto a valutare delle alternative al polacco e tra queste si pensa a Edin Dzeko. Insomma, la Roma sembra destinata a farsi coinvolgere tra gli intrecci di mercato di azzurri e bianconeri.