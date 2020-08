Calciomercato Napoli, Alex Meret pronto ad andare via anche in prestito

Senza titolarità Alex Meret lascerà Napoli, anche in prestito per poter giocare con continuità e non perdere la Nazionale. L’esperienza non manca: il giovane portiere ha fatto spesso la differenza in campionato, in Coppa Italia e anche in Champions. Tutti ricordano le prodezze decisive in casa con il Liverpool e a Salisburgo. Difficile non ritenerlo un titolare del Napoli, ma Gennaro Gattuso preferisce il carisma e la capacità di David Ospina di far partire il gioco da dietro.

A meno di soluzioni a sorpresa che non sono attualmente in programma, Alex Meret vivrà quindi un ritiro particolare, probabilmente insistendo sul lavoro specifico con i piedi. Tutto pur di convincere il tecnico a sovvertire le gerarchie. Al di là dell’alternanza nella parte finale della stagione, che hanno visto titolare il colombiano nei big match, al momento lo scenario è di un ruolo da dodicesimo che sta decisamente stretto all’estremo difensore friulano. Nell’anno degli Europei, non si può certo rischiare.