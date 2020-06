Calciomercato Napoli, secondo Valter De Maggio “Il rinnovo di Arkadiusz Milik è molto complicato”

Valter De Maggio, conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, ha parlato nel corso di Radio Goal della situazione contrattuale legata ad Arkadiusz Milik. Il polacco continua ad essere accostato ad altre squadre. “Il rinnovo di Milik è molto complicato, pare che l’entourage non voglia rinnovare. Reazione di De Laurentiis? Ha fatto sapere che non gli consentirà di andare via a poco prezzo. Hirving Lozano, invece, ha avuto poco spazio, Gennaro Gattuso l’ha visto svogliato e l’ha ripreso e poi l’ha perdonato perché il tecnico è un uomo eccezionale”.

“Gattuso è un uomo e un allenatore che tratta i calciatori come i suoi migliori amici, ma al tempo stesso, proprio perché dà fiducia a tutti, pretende tutto sul lavoro. Ieri Hirving Lozano ha fatto goal e ne ha mangiato un altro dopo qualche minuto. Secondo me vedremo il messicano molto spesso in campo nelle prossime undici partite: ho questa sensazione”.