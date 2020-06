Napoli, parla il legale Mattia Grassani: “La situazione sulle multe è stagnante”

Mattia Grassani, legale di fiducia del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “Il rinnovo contrattuale di Callejon? Di questa situazione si sta occupando la società partenopea, non tocca a me parlarne. Vedremo nelle prossime ore, purtroppo si è verificata una situazione ibrida dovuta al virus”. Nemmeno il legale fornisce quindi particolari aggiornamenti sulla situazione dell’esterno destro spagnolo, che tra pochi giorni vedrà il suo contratto scadere.

“Capitolo multe? Al momento quello che posso dire è che non è cambiato assolutamente nulla da febbraio e marzo, anche perché si è verificata una situazione che non è mai successa prima. Posso usare un termine in tal senso, la situazione tra il Napoli e i giocatori sulla questione multe, attualmente è stagnante. Petagna? I calcoli della serva sono corretti, purtroppo ci sono dei punti dolenti, calciatori in prestito, in scadenza, andrebbe tutto regolato”.