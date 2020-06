GAZZETTA- Napoli, José Callejon verso l’addio anticipato

“Alex, la carezza del Papa. Francesco scrive a Zanardi” è il commovente titolo che campeggia oggi sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Oggi il calcio viene in secondo piano, ma la rosea dedica comunque ampio spazio soprattutto al Napoli. José Callejon potrebbe non firmare il prolungamento del contratto per i prossimi due mesi. Lo spagnolo è rimasto in panchina per lasciare spazio a Matteo Politano e persino Hirving Lozano è entrato al suo posto. L’esterno potrebbe quindi non terminare l’annata e saltare, di conseguenza, anche il ritorno di Champions League col Barcellona.

D’altronde, i 50 milioni investiti sul messicano devono essere legittimati. Al momento Hirving Lozano è tra gli azzurri che a fine stagione potrebbero andare via, ma ci sono ancora 11 partite di campionato in cui il giocatore ha il tempo per lasciare il segno. Il “Chucky” potrà tornare utile in questo finale di campionato con tante partite ravvicinate, a prescindere da José Callejon.