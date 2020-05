Calciomercato Napoli, secondo Luca Marchetti il rinnovo di José Callejon è ancora possibile

Ci sarebbero ancora delle remote possibilità che José Callejon rinnovi il suo contratto con il Napoli in scadenza il 30 giugno 2020. Ne è sicuro Luca Marchetti, esperto di calciomercato che ha parlato nel corso di Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte.

“Non per forza il futuro di José Callejon deve essere considerato con certezza lontano da Napoli. In realtà, il tutto dipende dal fatto se lui accetterà o meno le condizioni offerte dal Napoli, che possono anche andare a ribasso, alla luce della situazione generale che sta vivendo il calcio. Da adesso in poi, i parametri zero non saranno più merce ‘appetibilissima’, almeno non alle condizioni di prima”, ha spiegato il giornalista. Insomma, il futuro dello spagnolo è ancora tutto da scrivere, ma bisogna fare in fretta. Qualora l’esterno decidesse di andare via in estate, al termine della scadenza prolungata dalla FIFA, il Napoli avrebbe pochissimo tempo per sostituirlo.