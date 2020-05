Mario Sconcerti è sicuro: “Se voleva, Dries Mertens poteva restare al Napoli”

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso di Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni affidate all’emittente campana. “Cosa penso di un eventuale addio di Dries Mertens? C’è una piccola asta tra Inter e Napoli. Se voleva, il belga poteva restare dov’è, ma ci sta che possa andare dove gli offrono di più”.

“Le responsabilità mi sembrano di tutte le parti in causa: di Mertens come di Aurelio De Laurentiis. Il protocollo per la ripresa del campionato è poco chiaro? Si è peccato di ingenuità, è mancata la mano giusta in grado di mantenere tutto insieme. Con quale spirito, oggi come oggi, con il clima che si è venuto a creare, una squadra festeggerebbe un titolo, quest’anno? Per come la vedo io, vincere aiuta sempre: nel momento in cui vinci, succede qualcosa ed è sempre un bene”, ha aggiunto.