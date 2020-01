Calciomercato Napoli: Sebastiano Luperto cercato dal Genoa, ma gli azzurri dicono di no

Stando alle ultime notizie rivelate dal quotidiano ligure Secolo XIX, il Genoa starebbe cercando un difensore. C’è bisogno di dare più certezze a Davide Nicola per la salvezza. Il campionato presenta insidie troppo grandi per il “Grifone” che deve assolutamente approfittare del mercato di riparazione per rinforzarsi. Nel mirino dei rossoblù sono finiti nella fattispecie Federico Ceccherini e Gian Marco Ferrari, che Davide Nicola ha già avuto al Crotone e che riabbraccerebbe volentieri. Al Napoli, invece, è stato richiesto Sebastiano Luperto. Nonostante Gennaro Gattuso non sembri puntarci troppo, preferendogli addirittura Giovanni Di Lorenzo adattato come centrale, per ora c’è stato un rifiuto.

Sebastiano Luperto si è guadagnato da subito le simpatie della piazza partenopea anche per quella curiosa somiglianza con Raul Albiol, leader della difesa negli ultimi anni. Carlo Ancelotti ha provato a favorirne l’ascesa, ma senza troppo successo. Il destino del giocatore è ancora in dubbio, ma oggi serve alla rosa anche solo per una questione numerica.