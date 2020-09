Calciomercato Napoli, questione di giorni per le cessione di Kalidou Koulibaly, Fernando Llorente e Amin Younes

La trattativa tra Napoli e Manchester City per Kalidou Koulibaly è sempre complicata in quanto i due club parlano attraverso intermediari. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, c’è bisogno di aggiungere dei bonus per arrivare ai 75 milioni di Euro che chiede il Napoli, ma per Aurelio De Laurentiis devono essere facilmente raggiungibili e non attraverso bonus. Se dovessero essere soddisfatte queste richieste, l’affare potrebbe andare in porto in 48 ore. Anche il futuro di Fernando Llorente dovrebbe essere lontano dall’Italia. Secondo quanto riferito dall’emittente, l’attaccante spagnolo ha rifiutato le proposte di Parma, Genoa e Benevento perché vuole valutare le proposte dall’estero, avendo offerte da Liga, Premier e Bundesliga.

Proseguono infine gli inserimenti per Amin Younes, da tempo in uscita. Il Napoli ha già l’accordo col Genoa, ma in serata si è inserito l’Hellas Verona e quindi chi offrirà l’ingaggio migliore al giocatore potrà far fuori la concorrenza. Questione di giorni, insomma.

