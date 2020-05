Calciomercato Napoli, possibile pensierino al ritorno di Edinson Cavani?

Vincenzo D’Ippolito ha rilasciato alcune dichiarazioni su mercato nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sul Napoli in onda su Radio Marte. “Edinson Cavani può tornare all’Inter, ma a Napoli non lo hanno mai dimenticato? Il rapporto di affetto con la piazza è sempre forte. Esiste un altro Cavani? Sicuramente sì, bisogna soltanto scandagliare un po’. C’è la possibilità che torni, da quello che so ha un ottimo rapporto con la dirigenza e, essendo a scadenza, il Napoli un pensierino al suo ritorno credo che lo faccia”.

“Se José Callejon resta in Campania? Non credo che il Napoli continui con le sue prestazioni, va trovato un Callejon giovane in grado di rinverdire le sue gesta. Everton Soares? Lo conosco poco, il Brasile non lo seguo tantissimo. Avevo rapporti col Napoli di Walter Mazzarri, Riccardo Bigon e Pierpaolo Marino? Sì. E ora? I contatti ci sono sempre, sono sempre stati. Ultimamente erano interessati a Mathias Vina, un terzino andato in Brasile. Non sapevano se Faouzi Ghoulam sarebbe andato via e la cosa è finita lì”.