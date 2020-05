Carlo Alvino, noto giornalista di Tv Luna e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nelle ultime ore del mercato degli azzurri. “Everton? Il calciatore piace agli azzurro, il suo cartellino però merita una riflessione perché il calciatore ha una situazione intricata da questo punto di vista. Ciò rappresenta un grande ostacolo. Al Napoli non piace solo il brasiliano, si monitorano anche altri profili. Il nome di Everton, esterno del Gremio, è al limite del radar azzurro”.

“Il Napoli ha le idee molto chiare su quel che deve fare per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Gattuso, il club sa bene come muoversi in questo momento di difficoltà per tutto il calcio europeo a causa dell’emergenza coronavirus. Va detto anche che la SSC Napoli è l’unico club senza debiti con le banche, e per questo aspetto proverà a trarne vantaggio anche in chiave mercato”, ha aggiunto quindi Carlo Alvino.