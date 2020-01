Calciomercato Napoli, parla Giovanni Scotto: “Un nuovo esterno sinistro solo se parte Faouzi Ghoulam”

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha parlato del calciomercato azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “Il fatto che il Napoli abbia preso due centrocampisti, senza rimpiazzare nessuno visto che non ha fatto cessioni, ci fa capire come questo sia letteralmente un mercato di riparazione e come ci fosse un’esigenza grossa. Ghoulam è uno dei candidati stranieri a lasciare il Napoli, l’altro è Younes. Sull’esterno sinistro, è un’idea che il Napoli ha, ma solo se parte Ghoulam. Ci sono dei sondaggi, l’algerino non dà garanzie piene nemmeno al Napoli, figuriamoci ad altri club. Si esclude una larga fetta di club di Serie A medio-piccoli, bisogna guardare in Bundesliga, in Francia, società che possano pagare l’ingaggio. Ghoulam non sta facendo pressione per andare via, vuole giocarsi le sue chance con Gattuso”. Insomma, il futuro dell’algerino continua ad essere un’incognita. Le possibilità che entro giugno arrivi l’addio si fanno sempre più concrete.