Calciomercato Napoli, nuove pretendenti per Matteo Politano: ci sono Fiorentina e Siviglia

Napoli, Fiorentina e Siviglia vogliono Matteo Politano, ma l’attaccante ex Sassuolo ha in mente solo la Roma. L’esterno è rimasto molto deluso quando lo scambio tra Inter e giallorossi che vedeva coinvolto Leonardo Spinazzola è saltato. Il ragazzo è cresciuto calcisticamente proprio nella capitale e sognava di tornare a giocarci da grande. Per questo motivo, scrive Il Corriere dello Sport, una sua cessione alla Roma resta ancora possibile. Giuseppe Marotta proverà per qualche giorno a convincere il giocatore ad accettare le altre ipotesi: la più gradita ai nerazzurri è il Siviglia, pronto ad acquistare Matteo Politano subito a titolo definitivo. Qualora non fosse possibile, l’Inter potrebbe anche tornare a trattare con la Roma prima della fine del mercato. Nell’ultima conferenza stampa, il tecnico Paulo Fonseca aveva dichiaratamente perso le speranze per l’esterno. È in questo momento che il Napoli deve approfittarne per tentare il colpo e inserire un’altra pedina nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso.