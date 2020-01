Ciccio Graziani condanna il Napoli: “La squadra è malata, Gennaro Gattuso non trova la medicina giusta”

Da campione del mondo a campione del mondo. Francesco “Ciccio” Graziani, azzurro di Spagna ’82 ed ex allenatore, ha commentato la sconfitta rimediata dal Napoli con la Fiorentina a Radio Sportiva. Inevitabile un giudizio sul tecnico Gennaro Gattuso, a sua volta centrocampista iridato di Germania 2006. “La squadra è malata, Gattuso si sta dannando l’anima ma non trova la medicina giusta. Iachini? Ha avuto un impatto molto positivo sulla Fiorentina, sul lato caratteriale, mentale e fisico. I risultati hanno fatto la differenza, la miglior medicina è vincere. A Napoli si è vista una Fiorentina stratosferica, la più bella della stagione”.

Francesco Graziani, tra l’altro ex viola, è sempre lucido e dettagliato nei suoi commenti. Il Napoli è davvero malato, fatica a tornare alla vittoria persino in casa e contro formazioni di modesto valore. Il San Paolo è stato già espugnato a sorpresa più volte in questa stagione. Diventa tutto paradossale se si pensa che questa sia stata l’unica squadra in grado di battere il Liverpool campione d’Europa e del mondo nell’annata in corso.