CDS – “Napoli, tutto può succedere”

La prima pagina de il Corriere dello Sport di oggi apre con il titolo: “Scappa“, doppio CR7, Parma battuto. La Juventus sale a +4 sull’Inter costretta al pari dal Lecce. In taglio basso spazio anche agli azzurri: “Napoli, tutto può succedere“, dopo il ko con la Fiorentina lunga telefonata DeLa-Gattuso. Mini-ritiro, domani c’è la Lazio. La Coppa Italia rappresenta l’ultima spiaggia per i partenopei e l’atmosfera è veramente molto pesante. Si parla già di possibili dimissioni di Gennaro Gattuso. Una situazione paradossale per una squadra arrivata agli ottavi di Champions, l’unica in grado di battere il Liverpool campione d’Europa e del mondo (eccezion fatta per l’Aston Villa). La grande sfida con il Barcellona non è mai sembrata tanto lontana. Il Napoli è totalmente da riscrivere. Gli innesti di Diego Demme e Stanislav Lobotka potrebbero non bastare per risollevare il morale della piazza e i risultati della squadra. Domani ci si gioca il tutto per tutto.