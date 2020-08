Calciomercato Napoli, Nikola Maksimovic in uscita per 20 milioni: l’Everton di Carlo Ancelotti ci prova

Il Napoli si prepara al mercato: non solo le cessioni di Arkadiusz Milik, Allan e Kalidou Koulibaly, ma anche quella di Nikola Maksimovic potrebbe portare un po’ di grana nelle casse azzurre. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli il difensore serbo è valutato sui 20 milioni di Euro, con Milan, Everton e Roma pronte a mettere le mani sul giocatore.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha fornito informazioni analoghe nelle ultime ore, confermando che il calciatore è dunque in uscita. “La prima notizia è che il Napoli ha stabilito il prezzo del cartellino, 15 milioni di Euro. Tra le squadre citate la squadra che è in pole è l’Everton di Ancelotti, ha superato Fiorentina e Roma, mentre dal Milan non mi hanno confermato rapporti”. Anche Carlo Ancelotti, quindi. L’ex tecnico azzurro è rimasto molto legato ad alcuni calciatori del Napoli e li vuole con sé anche in Inghilterra.