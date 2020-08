Calciomercato Napoli: Kalidou Koulibaly è vicino al Manchester City, ma Carlo Ancelotti vuole Gabriel all’Everton

Si avvicina sempre di più la cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City. Fali Ramadani, suo amico e agente, ha fatto sapere ad Aurelio De Laurentiis che gli inglesi si sarebbero spinti fino a 70 milioni di Euro, ma il patron azzurro ne pretende almeno 90 per liberarlo. I due club continueranno a trattare nelle prossime ore. Ormai è chiaro che il futuro del senegalese è lontano da Napoli, col richiamo della Premier League molto forte.

Secondo Alfredo Pedullà sarà Gabriel a sostituire il difensore centrale azzurro. Lo scrive su La Gazzetta dello Sport, dove si parla di 63 milioni di Euro dal City per Kalidou Koulibaly, con il Napoli che ne vorrebbe 70 più bonus. Cifre diverse, ma comunque elevatissime. Intanto è stato bloccato Gabriel dal Lille, ma la tempistica dell’addio del difensore senegalese sarà fondamentale. Più passerà tempo, più altri club come l’Everton di Carlo Ancelotti proveranno a inserirsi per Gabriel, quindi tocca agire in fretta.