Napoli, tutto pronto per il ritiro a Castel di Sangro: previsto un maxischermo per le amichevoli

Il tempo per riposare è poco e il Napoli pensa già alla prossima stagione. Si inizierà domenica 23 agosto con il raduno a Castel Volturno per test sierologici e tamponi. Il giorno dopo la partenza per l’Abruzzo, dove gli azzurri svolgeranno il ritiro pre-campionato soggiornando a Castel di Sangro fino al 5 settembre. Si stanno pianificando tre amichevoli contro il Castel di Sangro e L’Aquila – che disputano il campionato d’Eccellenza – e il Teramo che, invece, oggi gioca in Serie C.

Gli ingressi saranno contingentati, ma dovrebbe essere predisposto un maxischermo all’esterno dello stadio in cui dovrebbero essere trasmesse anche alcune immagini degli allenamenti. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che potrebbero essere montate anche delle recinzioni che serviranno a tenere alla larga possibili occhi indiscreti di eventuali avversari e soprattutto a garantire il distanziamento. Ormai è solo questione di tempo. Sta per cominciare la missione del ritorno in Champions League per il Napoli.