Calciomercato Napoli, Luca Marchetti lancia l’allarme: “Il rinnovo di Dries Mertens potrebbe non arrivare”

Il futuro di Dries Mertens rimane ancora molto incerto. Luca Marchetti, esperto di calciomercato di SKY Sport, ne ha parlato nel corso di Marte Sport Live in onda sulle frequenze di Radio Marte. “C’era troppo ottimismo sul rinnovo di Dries Mertens e lo scetticismo adesso aumenta? Se non arriva una firma in quindici giorni, solitamente qualcosa c’è. Ora è più di una sensazione: l’accordo potrebbe anche non arrivare”.

“Di mezzo c’è stato il Coronavirus, ma Mertens ha pure ricevuto offerte importanti e che potrebbero essere prese in considerazione. Il Covid è stato sicuramente un impedimento perché certe cose è meglio farle di persona e non al telefono, ma Juventus, Parma e altre società hanno raggiunto comunque intese importanti sul piano economico in queste settimane. La base su cui trattare con Aurelio De Laurentiis c’è, ma da qualche parte sarà mancata la volontà di proseguire la chiacchierata fatta a marzo”, ha aggiunto.