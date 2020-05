Calciomercato Napoli, Gennaro Gattuso vuole uno tra Ciro Immobile e Andrea Belotti

Il Napoli studia il mercato nel pieno dell’emergenza Coronavirus. La società intende acquistare un bomber di alto livello per garantire alla squadra un numero di goal importante. Gennaro Gattuso gradirebbe Ciro Immobile, attuale capocannoniere della Serie A e in lizza per la Scarpa d’oro, ma anche Andrea Belotti, che avrebbe voluto allenare già al Milan, rappresenta una buona scelta. Si tratta degli attaccanti ideali per il suo gioco. Aurelio De Laurentiis proverà a imbastire le trattative per entrambi. Intanto, il ds Cristiano Giuntoli ha già sottoposto al tecnico e al presidente un’altra serie di nomi da valutare per rinforzare il reparto offensivo.

Per quanto riguarda le operazioni in uscita è ormai sicuro l’addio di Elsed Hysaj. Il suo agente è stato molto chiaro negli ultimi giorni. Per il terzino albanese in pole vi è la Roma, che sembrava interessata anche durante la finestra di mercato invernale. A poco a poco la rosa del Napoli si stravolgerà.