Calciomercato Napoli: l’Inter propone Antonio Candreva per Alex Meret, mentre si avvicina la cessione di Kalidou Koulibaly

Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter vuole Alex Meret e ci sta provando tramite il suo agente Federico Pastorello, che è anche l’agente di Antonio Candreva. Da qui l’idea di inserire proprio l’esterno nerazzurro come contropartita in una trattativa ancora tutta da imbastire col Napoli. La risposta di Aurelio De Laurentiis, però, è stata un no secco. L’ex Lazio non interessa agli azzurri e Alex Meret partirebbe solo di fronte a un’offerta da 50 milioni di Euro.

La trattativa per Kalidou Koulibaly con il Manchester City, invece, si avvia verso una conclusione che il difensore sollecita per chiarezza del futuro suo e della famiglia. Il club inglese ha messo in preventivo l’acquisto di un difensore centrale già prima che scoppiasse il caso di Lionel Messi, che non influirà dunque sulle scelte di mercato. Pep Guardiola avrebbe voluto il senegalese già ai tempi del Bayern Monaco. L’affare muoverà circa 70 milioni di Euro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.