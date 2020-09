Calciomercato Napoli, come sostituto di Kalidou Koulibaly si è pensato anche a Francesco Acerbi

Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sul mercato del Napoli durante Radio Goal, rivelando che la società ha già scelto l’erede di Kalidou Koulibaly. “In attesa della cessione del difensore centrale franco senegalese, il Napoli ha scelto una volta per tutte il suo erede, che sarà Sokratis dell’Arsenal. Il club partenopeo, una volta chiusa la cessione del difensore centrale ex Genk, chiuderà anche l’acquisto dell’ex centrale del Genoa e del Milan”.

“Si è parlato anche di Acerbi in mattinata, ma è arrivata la richiesta della Lazio. Il Napoli, dunque, si è lanciato su Sokratis per la linea difensiva. Per quanto riguarda l’altra grande cessione, è tutto fatto per Allan all’Everton, il centrocampista brasiliano si trasferirà nella squadra di Carletto Ancelotti in vista della prossima stagione agonistica”, ha concluso il giornalista. Manca poco all’inizio del campionato e sono ancora tante le operazioni da svolgere.