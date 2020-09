Napoli, Aurelio De Laurentiis tuona: “Non ho abbandonato il mio piano sui diritti televisivi”

Aurelio De Laurentiis ha voluto precisare attraverso il suo profilo Twitter di non aver abbandonato il suo progetto sui diritti televisivi. “Vorrei dire a Prima Comunicazione che l’informazione seria non può basarsi sulle indiscrezioni. Io non ho abbandonato assolutamente il mio piano. Abbiamo ricevuto lunedì le offerte dei fondi alle quali se ne sono aggiunte delle altre. Bisogna studiarle, approfondirne i contenuti, probabilmente sedersi con le controparti per spiegare le necessità di una Lega Calcio che guardi al futuro”.

Prima Comunicazione, qualche giorno fa, aveva scritto che “secondo le ultime indiscrezioni, il presidente del Napoli avrebbe abbandonato questi piani e si sarebbe avvicinato ai club favorevoli ai fondi, cioè quasi tutte le grandi: Juventus, Inter, Milan e Roma“. Ancora una volta Aurelio De Laurentiis non le ha mandate a dire. Per due giorni di fila, dunque, i social del Napoli si sono scatenati: aveva fatto discutere la puntualizzazione di ieri, infatti, sui bidoni utilizzati per la crioterapia…