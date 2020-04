Calciomercato Napoli, l’agente di Ciro Immobile non esclude l’addio alla Lazio

Il Napoli e Ciro Immobile. Una storia d’amore quasi impossibile. Non perché Aurelio De Laurentiis non gradisca giocatori napoletani alla propria corte, ma perché ormai il bomber della Nazionale ha acquisito un valore fuori mercato per tante squadre. L’attaccante della Lazio sarebbe un bell’obiettivo per la prossima stagione, ma rappresenterebbe pure un piccolo fallimento per una società che 3 anni fa l’aveva ignorato quando poteva prenderlo davvero per poco.

A parlare della situazione nelle ultime ore è stato uno degli agenti di Ciro Immobile, Marco Sommella, ai microfoni di Tuttomercatoweb. “In passato Ciro ha fatto delle scelte e non ha mai anteposto l’aspetto economico. Ha sempre preferito andare dove si è sentito stimato, amato, apprezzato. Anche a costo di rimetterci. Se oggi è diventato quello che è diventato lo deve anche alla Lazio, squadra e società. Per quanto riguarda il mercato, chi lo vuole, eventualmente dovrà bussare alla porta di Lotito. E ovviamente anche a quella di Ciro”.