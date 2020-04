Calciomercato Napoli, Valter De Maggio è sicuro: “Arkadiusz Milik andrà alla Juventus per 50 milioni”

ll giornalista Valter De Maggio ha parlato del mercato degli azzurri nel corso della trasmissione “Radio Goal”, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. “Secondo quelle che sono le mie informazioni e ciò che mi dicono, Arek Milik andrà alla Juventus. Il Napoli ha già fissato il prezzo: non meno di 50 milioni di Euro. La dirigenza della Vecchia Signora, quindi, non potrà acquistare in saldo l’ex giocatore del Psv”.

“Arek Milik andrebbe volentieri alla Juventus, la dirigenza bianconera lo vuole. Il Napoli però non lo svenderà. Per quello che concerne il futuro di Dries Mertens, invece, trapela un certo ottimismo. Il calciatore non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli, ma in Campania sta bene e vorrebbe restare in azzurro. Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso, inoltre, lo stimano e credono fortemente in lui”, ha spiegato Valter De Maggio. L’addio del polacco sembra sempre più vicino, dunque.