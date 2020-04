Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz potrebbe rimanere: sgradite le mosse del Real Madrid

Il Barcellona, così come il Real Madrid, vuole a tutti i costi Fabian Ruiz e per convincere il Napoli ha proposto il cartellino di Ivan Rakitic. Gli azzurri, però, preferiscono monetizzare, anche se non si esclude di blindare il centrocampista. L’eventuale clausola sarebbe vicina ai 180 milioni di Euro. Una cifra folle, ma che Aurelio De Laurentiis ritiene più che giusta per risolvere la situazione. Il Napoli non ha gradito la titubanza del Real Madrid a usare Luka Jovic come pedina di scambio, indicandolo prima incedibile per poi provare a inserirlo a forza nell’operazione.

Il serbo piace al club azzurro per l’attacco, ma a questo punto i partenopei preferiscono tenere Fabian Ruiz, la cui valutazione attuale parte da 80 milioni di Euro. Insomma, se qualche big europea vuole lo spagnolo, deve puntarci subito, senza troppi tentennamenti. Stavolta è il Napoli a fare la voce grossa e non accetta cambi di rotta improvvisi.