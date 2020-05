Calciomercato Napoli: la Roma si inserisce per Moise Kean, mentre Andrea Belotti e Salvatore Sirigu si allontanano

Il mercato non si ferma mai, nemmeno in tempi di Coronavirus. Sul fronte delle uscite del Napoli, c’è da sottolineare che Fabian Ruiz preferisce il Real Madrid al Barcellona, come riportato da Don Balon. Lo spagnolo ha già rifiutato le offerte provenienti dalla Catalogna. Per quanto riguarda le mosse in entrata, invece, sembra che anche la Roma stia pensando Moise Kean. Secondo quanto riferisce il portale Calciomercato.com l’ex Juve è sempre più lontano dall’Everton di Carlo Ancelotti e diversi club italiani stanno sondando il terreno. Allan potrebbe diventare una pedina di scambio, ma i giallorossi possono puntare ad un prestito biennale con obbligo di riscatto.

Andrea Belotti e Salvatore Sirigu, altri obiettivi azzurri, potrebbero essere blindati dal Torino. Oltre che il Napoli, su entrambi ci sono anche gli occhi del Milan. Non sarà facile convincere Urbano Cairo a consentire i due trasferimenti. Tra l’altro, la prossima stagione sarà quella che porterà all’Europeo e i due giocatori, elementi fissi della Nazionale di Roberto Mancini, non vogliono rischiare il posto.