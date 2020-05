Serie A, occhio agli allenamenti: secondo Alfonso De Nicola c’è il rischio di infortuni

Il tema degli allenamenti continua a tenere banco in tutta Italia. La Regione Lazio ha provato a fare chiarezza sulla possibilità che gli atleti di sport professionistici possano ricominciare ad allenarsi. Il riferimento è soprattutto a Lazio e Roma, che da ieri appaiono fiduciosi sull’eventualità di tornare a Formello e a Trigoria tra due giorni. Sul tema, questa la risposta di Daniele Leodori, vicepresidente della Regione: “Stiamo cercando di capire come definire gli allenamenti individuali per gli sport di squadre professionistiche, stiamo cercando di capirlo col Governo perché i nostri atteggiamenti rientrano in una logica di collaborazione diretta col Governo”.

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha sottolineato i rischi che i giocatori potrebbero correre in questa fase, parlando a Canale 8: “All’inizio gli atleti non saranno quelli di prima, se non stai attento puoi avere molti infortuni di tipo muscolo tendineo, più che traumatici. Bisogna stare attenti alla ripresa che deve essere cauta. Per ridiventare atleta devi ripartire in modo graduale. Se il primo giorno fai 15′ di allenamento, il secondo 16′ e poi 17′ e così via. Bisognerà fare programmi di lavoro personalizzati”.