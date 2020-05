Serie A, Paolo Del Genio si interroga: “Non sarebbe più opportuno ripartire tra tre mesi?”

La Lega Serie A intende ripartire quando l’emergenza del Coronavirus sarà alle spalle, in modo da completare la stagione 2019/2020. Questo è quanto deciso nell’Assemblea di ieri, che secondo Sky Sport ha portato a varie ipotesi per far ripartire il campionato. La prima opzione sarebbe ripartire il 13 giugno, con la Coppa Italia che terminerebbe il 22 luglio. La seconda ipotesi sarebbe quella di ricominciare il 20 giugno e non giocare proprio la Coppa Italia. In entrambi i casi l’ultimo turno di campionato è previsto per il 1° agosto.

Anche Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua in merito nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. “Per gli allenamenti ci sono poche difficoltà e quasi tutti i club di un certo livello sono in grado di superarle facilmente. Giocare le partite sarà più complicato, ma adesso bisogna allenarsi. Non sarebbe più opportuno non stravolgere la regolarità dei campionati e ripartire, anche tra tre mesi, ma da dove i campionati si sono fermati?”.